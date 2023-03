Mobilkran væltet - politiet kommer med tre advarsler til andre trafikanter

THISTED:Lidt før klokken 13 mandag skete der er noget usædvanligt trafikuheld på rute 26 Hanstholmvej. Det var i nordgående retning mellem Thisted N og Skinnerup, oplyste Vejdirektoratet.

Her væltede en mobilkran - formentlig fordi den var kommet ud i den bløde rabat på stedet, oplyser vagtchef Ole Vanghøj fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Mobilkranen lagde sig ved siden af vejen og spærrede dermed ikke for den øvrige trafik. Men politiet kommer alligevel med tre advarsler til andre trafikanter.

Mobilkran væltet

14



























For det første er der spildt olie på vejbanen, så der er glat.

- Beredskabet er på stedet og har spredt kattegrus, fortalte Ole Vanghøj ved 13.15-tiden.

En anden advarsel går på, at der er risiko for sammenstød, fordi der er opstået en såkaldt kigge-kø på Hanstholmvej. Vagtchefen understregede således vigtigheden af at holde fokus på trafikken.

Politiet: Lad nu vær'!

Den sidste advarsel fra politiet går på, at nogle bilister kan finde på at optage video eller tage billeder, når de passerer uheldsstedet.

- Lad nu være. Vi kan altså sagtens finde på at udskrive bøder. Det er dyrt og kan give et klip i kørekortet, sagde Ole Vanghøj.

Det bliver sandsynligvis nødvendigt helt at spærre for trafikken, når mobilkranen skal rejses op senere mandag.

- Vi planlægger at få det gjort så sent, at det skaber så få gener for trafikken, sagde vagtchefen, som dog ved 13.15-tiden ikke kunne komme med et mere præcist tidspunkt for, hvornår det ville ske.

Politiet vurderer, at det vil vare mindst seks timer at få rejst og fjernet den tunge kran, så det vil være en god idé for bilister at planlægge at benytte alternative ruter.

Der skete ikke personskade i forbindelse med uheldet.