Mors-Thy sikrer sig ungt stortalent

NYKØBING:Mors-Thy Håndbold har indgået en toårig aftale med det lokale stortalent, 17-årige Gustav Sunesen. Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

Den venstrehåndede højre back, som regnes for et af de største talenter i sin årgang, er født og opvokset i Sennels i Thy. Han har fået sin håndboldopdragelse lokalt i IF Nordthy og Thy Håndbold.

Efter et år på Vejle Idrætsefterskole skal de kommende år foregå på Mors-Thy Håndbold Akademi og i Mors-Thy Håndbold.

- Mors-Thy Håndbold er lidt en drengedrøm. Der er flere grunde til, at jeg har valgt Mors-Thy Håndbold, dels det gode udviklingsmiljø, dels det, at klubben er kendt for at bruge unge spillere, og at jeg allerede nu i en tidlig alder får lov til at træne håndbold på højt niveau, og så har tungen på vægtskålen været, at jeg kan kombinere at bo på Mors-Thy Håndbold Akademi, gå i skole og samtidig spille ungdomshåndbold på højt niveau og deltage i ligatræninger, det er simpelthen perfekt for mig, siger Gustav Sunesen.



Der var flere klubber, som gerne ville tilknytte Gustav Sunesen, og cheftræner Niels Agesen er glad for, at det er endt med en aftale mellem Gustav og Mors-Thy Håndbold.



- Gustav er et lysende talent, og han er lokal, så selvfølgelig skal han være i Mors-Thy Håndbold.

Aftalen mellem Mors-Thy Håndbold og Gustav Sunesen løber til 30. juni 2025