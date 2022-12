Nu snurrer den: Giganten har produceret sin første strøm

ØSTERILD:Vi har set billederne af først den enorme nacelle med gear og generator og så af de afsindigt lange vinger, der er blevet kørt fra havnen i Hanstholm til testcenteret i Østerild - og fredag 30. december var alle kabler samlet og de sidste bolte strammet så tilpas meget, at Vestas slap prototypen på deres 15 MW-mølle løs.

De første kilowatttimer fra møllen er med andre ord blevet produceret. Det oplyser den danske vindmølleproducent i en pressemeddelelse.

Inden møllen får lov til at producere for fuld kraft, så skal den igennem et stort testprogram for at dokumentere, at den er både sikker og driftsikker - inden den endelige typegodkendelse kan gives, så møllen kan sættes i serieproduktion.

- Det er et stort skridt fremad i vores ambition om at fremskynde den grønne omstilling, og det er en markant milepæl for Vestas og vores partnere. Kollegaer fra hele Vestas har arbejdet hårdt og arbejdet tæt sammen for at sikre fremdriften i den hurtige udvikling og montering af V236-15.0 MW protoypen, siger Anders Nielsen, der er CTO hos Vestas.

Møllen er samlet af dele, der er blevet produceret på tværs af hele Vestas' organisation i Danmark: Vingerne er blevet udviklet på Vestas' fabrik i Lem, mens de er produceret i Nakskov. Nacellen er blevet udviklet og fremstillet på det gamle skibsværft Lindø ved Odense - og det hele er så samlet til den fulde prototype i Østerild.

Vestas' nye gigamølle er begyndt at producere strøm. Foto: Vestas

Vestas forventer, at møllen kan nå en kapacitetsfaktor på 60 procent afhængig af forholdene på stedet, hvor den bliver installeret, hvilket betyder, at den i gennemsnit vil producere 9 MWh time efter time, døgnet rundt, året rundt. Det svarer til, at én V236-mølle kan producere strøm nok til årsforbruget i 17.520 parcelhuse, hvor der bor to voksne og to børn med et gennemsnitligt forbrug af el (ikke til opvarmning).

Det svarer i runde tal til, at indbyggerne i en by på størrelse med Esbjerg, kan forsynes med elektricitet. Fra én vindmølle.