På trods af regn og aflysninger: Festival slog flere rekorder

THISTED: Alive Festival 2023 er slut for i år. Efter solrige torsdag og fredag blev lørdag en dag i regnens tegn. Men det betyder ikke noget i det store billede, for festivalen slog flere rekorder også på trods af aflysninger på to hovednavne.

- Overordnet set er vi meget tilfredse. Det har virkelig været en fantastisk Alive Festival. Uden tvivl den bedste og største, som jeg har været med til, siger Iben Stubgaard, der er sekretariatsleder ved Alive Festival.

Allerede inden festivalpladsen åbnede, kunne Alive Festival meddele få partout- og endagsbilletter til om fredagen. Så snart festivalen startede, begyndte billetterne støt at blive udsolgt. Der var udsolgt på endagsbilletter til torsdag og fredag, og det endte med få billetter tilbage til partout og lørdag.

Sangerinden Soleima spillede på den store scene i Skoven. Foto: Jacob Dybdahl Cederholm

Festivalens billetsalg var altså en regulær succes. Men så kunne man godt tænke, hvorvidt den lille festival overhovedet har plads til så mange mennesker.

- Det har bare været vildt rart at se, at vores plads fungerer og har den kapacitet, som vi selvfølgelig også har beregnet efter, fortæller hun.

Årsagen til den gode kapacitet kan muligvis findes i en god løsning. For på Alive Festival er der aldrig to koncerter, der kører på samme tid.

- Det gør, at dem, der gerne vil se koncert, de ser koncert. Dem, der ikke vil, kan gå ned i haven, hvor de kan sidde og snakke, siger Iben Stubgaard.

Fællesskab og atmosfære

Alive Festival forventede omkring 3500 deltagere ved årets festival. Men det endte med, at der kom over 4200 glade festivalgæster inklusive frivillige i løbet af de tre dage. Ud af dem boede cirka 900 på campingpladsen, og det er 300 flere, end festivalen forventede.

Det skete på trods af, at Alive Festival blev ramt af to pludselige aflysninger fra hovednavnene til fredag, Guldimund og Barselona. Men festivalen, kunstnerne og gæster var omstillingsparate.

- Det er fællesskabet og atmosfæren, der står stærkest. Vi havde de her aflysninger, og alligevel så blev fredag den mest fantastiske dag nogensinde på Alive, fortæller Iben Stubgaard og tilføjer:

- Det gør ikke så meget, hvem der står på deroppe. Det skal nok blive en fest alligevel. Og det synes jeg virkelig, at vi har bevist i år.

Pop-synth gruppen Gents afløste for Guldimund, og det fynske band Patina afløste for Barcelona. De to erstatninger skabte en fest i Christiansgave, og det gjorde, at aflysningerne ikke tog hårdt på festivalen.

Alive Festival 2023 sluttede af i regn og slud med stor succes. Foto: Jacob Dybdahl Cederholm

Tømte Thisted Bryghus

Udover det rekordstore billetsalg, har Alive Festival heller aldrig solgt flere fadøl fra Thisted Bryghus end i år. Thy Øko Pils, Thy Øko Classic og Alive IPA blev alle udsolgt på festivalens sidste dag. Det gav en rekordomsætning i festivalens barboder.

- Vi var ved at tømme bryghuset, fortæller Iben Stubgaard.

Kun to ud af otte madboder var ikke lokale, og drikkevarerne kommer fra Thisted Bryghus, hvor festivalen også åbnede. Det er nemlig vigtigt for den lille festival at samarbejde med lokalområdet.

- Det er megafedt at lave festivalen sammen med området. Jeg tror efterhånden, at vi er en af de eneste festivaler, der ikke kører med Royal eller Tuborg. Fordi vi kører med det lokale, siger sekretariatslederen.

Alive Festival vender tilbage næste år, og holdet bag festivalen er allerede i fuld gang med planlægningen.