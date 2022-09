Politi truer med bøder til nysgerrige ved storbrand

FRØSTRUP:Nordjyllands Beredskab har det seneste døgn døjet med at flere nysgerrige personer ikke kan holde den nødvendige afstand til de 2000 bigballer, der har brandt siden natten til lørdag.

Derfor sætter Midt- og Vestjyllands Politi nu bånd op for at holde dem på afstand.

- Det er brandfolkene, der ringer og siger, at folk bliver ved med at komme for tæt på, og nu kan de altså ikke styre det længere, så vi blev nødt til at gøre noget. Man skal respektere, når folk arbejder med en brand, siger vagtchef Ole Vanghøj.

I et tweet slår han fast, at det giver bødestraf at overtræde opspærringen.