Krænkelser: Ny efterforskning mod ejer af nordjysk færgekro

MORS: Midt- og Vestjyllands Politi indleder en ny efterforskning mod indehaver af Sallingsund Færgekro, Jens-Peter Skov.

Det skriver Ekstra Bladet.

Overfor avisen bekræfter politiet, at man har besluttet at indlede en efterforskning af, om der er sket noget strafbart i forbindelse med, at Jens-Peter Skov har krænket tidligere ansatte.

- Vi har kontaktet en række tidligere ansatte fra Sallingsund Færgekro og har, i de tilfælde hvor der kan have været foregået strafbare forhold, spurgt dem, om de kunne tænke sig at anmelde det. På den baggrund har vi nu besluttet at indlede en efterforskning, lyder det i dag fra politikredsens kommunikationsafdeling til Ekstra Bladet.

Det er ikke oplyst, hvor mange politiet har kontaktet, ej heller hvor mange, der på nuværende tidspunkt har besluttet at indgive en anmeldelse.

Kongehuset har i flere år været en af Jens-Peter Skovs fast kunder. Her er Dronningen og prisen på besøg på Sallingsund Færgekro i 2014. Arkivfoto: Bo Lehm

Tidligere har Ekstra Bladet afsløret, hvordan Jens-Peter Skov ifølge 37 tidligere ansatte og elever igennem mere end 30 år har udsat dem for psykiske, voldelige og seksuelle overgreb i form af bl.a. befamlinger, kys, uopfordret kropsmassage og seksuelt ladede kælenavne.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar til sagen fra Jens-Peter Skov.

I en sms skriver han, at han ikke selv er bekendt med, at der er indledt endnu en efterforskning, og at han derfor ikke har nogen kommentarer.

To gange har statsadvokaten afvist, at rejse tiltale mod Jens-Peter Skov i en sag, hvor han i efteråret 2021 havde erkendt samleje med en 14-årig dreng på busterminalen i Nykøbing Mors.

Sagen blev opgivet, da man ikke kunne bevise, at Jens-Peter Skov burde være vidende om, at drengen kun var 14 år.