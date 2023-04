Røveri mod 15-årig pige: Truet med knive på åben gade

THISTED:En 15-årig pige blev sent tirsdag aften truet af to drenge til at udlevere en taske og en jakke, som de to drenge flygtede fra gerningsstedet på Højtoftevej i Thisted med.

Det oplyser vagtchef Jens Claumarch, Midt- og Vestjyllands Politi.

Politiet fik anmeldelse om røveriet klokken 22.24.

- Pigen var taget til Thisted sammen med en 19-årig veninde. De skulle til Thisted for at overraske den 19-åriges kæreste. På Højtoftevej blev den 15-årige så passet op af de to drenge, der begge havde en kniv, som de truede pigen til at udlevere genstandene med, forklarer Jens Claumarch.

Pigen anmeldte det, som politiet har skrevet som en sag om røveri på åben gade, og allerede klokken 23.08 blev en 14-årig dreng anholdt ved et skur nær sygehuset i Thisted. Og ved 02.30-tiden blev den anden formodede gerningsmand - en 15-årig dreng - så anholdt på sin bopæl.

- Det er lidt noget underligt noget, for pigen og hendes 19-årige veninde kender i hvert fald den ene af de to formodede gerningsmænd - den 14-årige dreng. Han og den 15-årige pige har nemlig boet på samme opholdssted. Og den 19-årige var angiveligt kæreste med den 15-årige medgerningsmænd, så det er lidt mærkeligt, at drengene skulle true den 15-årige pige, siger vagtchefen.

De to formodede gerningsmænd er begge blevet afhørt uden at have kastet lys over sagen, og siden er de blevet løsladt. Efterforskningen er nu videregivet til lokalpolitiet i Thisted, der skal forsøge at få udredt trådene i den spegede sag, der altså foreløbig figurerer i politiets papirer som et røveri på åben gade.