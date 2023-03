Så er det ganske vist: Her åbner ny Lidl

HURUP:Rygterne har svirret siden den tyskejede discountkæde Lidl i tirsdags lagde stillingsopslag op, hvori de søgte personale til en butik i Hurup.

Men nu er det ganske vist.

Lidl Danmarks udviklings- og ejendomsdirektør, Mads T. Nielsen, bekræfter, at Lidl har købt den butik, der for tiden er ved at blive bygget på den tidligere slagterigrund ved jernbaneoverskæringen i Toftegade.

Byggeriet af butikken var sat i gang kort tid for bygherren Aldi bestemte sig for at trække sig fra det danske marked.

- Vi har godt fat i området med butikker i Thisted, Struer og Nykøbing. Så det bliver godt, siger Mads T. Nielsen.

Han fortæller, at butikken vil åbne inden sommerferien.

- Vi åbner til juni, hvis alt går godt, siger han.

Ifølge Mads T. Nielsen er Lidl blevet enige med Aldi ejendomme for en måned siden.

Man har, sagt med andre ord, holdt kortene tæt til kroppen.

De ansøgere til de opslåede stillinger, der bliver ansat, vil blive oplært i Lidls øvrige butikker inden åbningen i Hurup.

I modsætning til Lidls "egne" butikker, der har saddeltag, vil butikken i Hurup se ud, som Aldi havde planlagt den - med fladt tag.

- Det udvendige udseende laver vi ikke om på - bortset fra skiltningen. Men selvfølgelig vil der være tilpasninger indvendigt, siger udviklings- og ejendomsdirektøren.

Lidl er verdens største discountkæde med 12.000 butikker in 31 lande. I Danmark har butikken pt. 139 filialer, men målet er at nå op på 200 indenfor få år. Lidl åbnede sin første butik i Danmark i 2005. Kæden beskæftiger for tiden 3800 medarbejdere i Danmark.