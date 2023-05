Se billederne: Nu vil Ladywalk i Agger være større end i København

AGGER:Mandag havde 2430 kvinder trukket i konditøjet til dette års Ladywalk. På trods af regnvejr, så var kvinderne alligevel mødt talstærkt op til en gåtur, en snak og et godt formål.

Sidste år var Ladywalk i Agger næststørst på deltagertal kun overgået af København, og det samme gjorde sig gældende i år.

- Det gik jo fantastisk godt. Vi havde små 2500 ude at gå samlet, så vi er stadigvæk den næststørste startby i Danmark, fortæller Lone Mark, der har arrangeret Ladywalk i Agger siden 2008.

Normalt indeholder Ladywalk kun ruter på 7 og 12 kilometer, men i år var der tilføjet en ny tre-kilometers rute.

- Det har været ekstra vigtigt, fordi der var sygdomsramte kvinder, som vi støtter, der ikke kunne holde til at gå 7 eller 12 kilometer. Men der var ingen, der sad og ventede i år, siger Lone Mark, der næsten får gåsehud af glæde.

I år gik støtten fra de tusindvis af glade kvinder til Hjerteforeningen og Endometriose Fællesskabet.

Vil være størst

Ladywalk er efterhånden blevet en stor tradition i den lille kystby, som tusindvis af kvinder ikke ville undvære. Lone Mark peger på, at Ladywalk har succes i Agger, fordi naturen er enestående.

- Jeg ved, at der er nogen, der har været ved andre startbyer, som siger, at de godt vil køre lidt længere for at få den helt unikke oplevelse, fortæller hun.

Målet til næste års Ladywalk i Agger er klart, nemlig at slå København på deltagertal. For selvom der er enorm forskel på befolkningstallet, så er Agger ikke langt bagud.

- I år havde København kun 1000 flere deltagere end i Agger, så jeg tror, at vi satser på førstepladsen næste år. Det kunne være for fedt, lyder det fra Lone Mark.

Hun glæder sig lige så meget, som hun gjorde for 15 år siden, til at Ladywalk i Agger vender tilbage til 27. maj næste år.

- Jeg kan slet ikke forestille mig ikke at gøre det, siger hun.

Ladywalk Agger 2023