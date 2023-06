Se billederne: Veteranbiler strålede om kap med sommersolen

VORUPØR:Motorerne brummede mens solen skinnede ned på lak og lir i Vorupør. 54 veteranbiler og sportsvogne deltog i år til Route 66 Thy, hvor Thys landeveje blev prydet med primært amerikanske klassikere.

Der var også plads til Ferrarier og Corvetter, men det var Mustangs og Excalibur biler, der fik blikke fra bilinteresserede borgere. Bilentusiasterne startede i Agger. Derefter kørte de mod Stenbjerg, Vorupør, Klitmøller og stoppede til sidst ved Hanstholm Fyr.

Én af de heldige ejere af en veteranbil fra 1982 er Erland Christiansen. Han hentede sin Excalibur i Calgary i Canada tilbage i 2014 med en køretur tværs over landet efterfulgt af en færge til Fredericia og Danmark.

- Det var bare kærlighed ved første blik. Bilen står originalt i dag, der er ikke blevet rørt ved den. Den er helt speciel og motorummet ligner jo en ny bil, fortalte Erland Christiansen, der er fra Struer, men deltager i Route 66 Thy for anden gang.

Erland Christiansen ejer flere Excalibur-modeller, men lige denne bil er kronen på værket. Foto: Tobias Nguyen

Det er normalt kun en bil, der er forbeholdt rige og berømte mennesker, men alligevel har han fået fat på en. Med hensyn til Route 66, så er Erland Christiansen glad for, at han valgte at deltage i år.

- Det har været helt fantastisk. Jeg er så imponeret over arrangementet, det er det bedste, som jeg har været til, og jeg kommer i hvert fald tilbage næste år, sagde han.

Erland Christiansens Excalibur fra 1982, som han hentede i Calgary i Canada tilbage i 2014. Foto: Tobias Nguyen

Forbi plejehjem

Arrangørerne var ekstatiske over, at der var mødt så mange op. Både deltagere og tilskuere. Inden arrangementet håbede de på 50 deltagere og det endte på 54 veteranbiler og sportsvogne.

- Det synes vi er flot. Det er det antal, vi gerne vil ligge på, og det er jo flot når 54 amerikanerbiler kører efter hinanden, fortalte Peter Bak-Jensen, der er arrangør og medlem af USCarClub Thy.

Arrangørerne fik sågar en henvendelse omkring formiddag, om ikke de ville køre forbi et plejehjem. Det valgte de at gøre, inden de afsluttede turen ved Hanstholm fyr.

- Vi nærmer os også alderen, så det er måske derfor, sagde Peter Bak-Jensen med et grin.

Route 66 Thy