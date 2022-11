Sejerslevs nye købmand er fundet

SEJERSLEV:Efter et par måneders søgen har Min Købmand i Sejerslev på Nordmors fundet sin nye købmand.

Det er 47-årige Ole Pedersen, der 5. december tager over efter Anette Pedersen, som havde et ønske om at trække sig efter 13 år i byen for at prøve noget nyt.

Ole Pedersen, der driver et hobbylandbrug i lokalområdet, driver virksomheden O.P Algebekæmpelse på tredje år.

Det vil han fortsætte med samtidig med, at han vil passe butikken.

Om sine bevæggrunde for at tage over i Min Købmand siger han:

- Der er stor opbakning i lokalsamfundet. Vi kan simpelthen ikke undvære at have en købmand her på Nordmors. Der er 14 kilometer til Øster Jølby og 17 kilometer til Nykøbing. Hvis byen mistede sin købmand, vil husene miste værdi, der ville ikke komme nye tilflyttere, og til sidst ville det gå ud over skolen og fritidsaktiviteterne i den lokale hal, siger Ole Pedersen.

Butikken ligger i lejede lokaler, der ejes af Frøslev-Mollerup Sparekasse.

- Jeg overtager varelageret og inventaret fra Anette Pedersen. Jeg skal derudover have et møde med styregruppen, hvor vi skal finde ud af, om der kan søges fonde til nyt inventar og køleanlæg, siger Ole Pedersen.

Styregruppen på ni personer blev nedsat på et borgermøde i oktober.

Ole Pedersen glæder sig nu til at komme i gang med butikken og til julesalget.

Han er derudover ikke afvisende overfor at overtage bygningerne på et senere tidspunkt.