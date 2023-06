Sender 100 millioner udviklingskroner til Mors

MORS:Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) har torsdag indgået et samarbejde med Morsø Kommune for at styrke ø-kommunens økonomi.

Det skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

Det sker i en bestræbelse på at understøtte økonomisk udvikling i særligt vanskeligt stillede kommuner. I Nordjylland gælder det Morsø og Læsø kommuner.

Udviklings-partnerskaberne løber over flere år med fokus på langsigtede investeringer, som skal forbedre kommunens økonomiske situation.

Som en del af partnerskabet medfølger et særtilskud til kommunen på 20 millioner kroner over de næste fire år fra 2023 til 2026. Altså i alt 100 millioner kroner som et fast grundbeløb. Herudover kan Morsø Kommune søge om at få del i forhøjelser af puljen.

- Vi skal have et Danmark i bedre balance, og det er vigtigt, at vi fællesskab tager ansvar for at understøtte udviklingen i de kommuner, som har sværest ved at få enderne til at mødes. Derfor glæder det mig, at vi nu indgår et udviklingspartnerskab med Morsø Kommune. Med aftalen vil der være fokus på Morsøs særlige styrkepositioner inden for erhverv og turisme og på, at kommunen kan blive endnu mere attraktiv for nye tilflyttere, siger Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde.

Borgmester på Mors, Hans Ejner Bertelsen er glad for partnerskabet, fordi det blandt andet betyder, at kommunen kender minimumsbeløbet på særtilskud de næste fire år.