Stædige butikstyve slog til mod Jem & Fix flere gange

THY-MORS:Tirsdag aften kl. 18:11 modtog lokalpolitiet i Thisted en anmeldelse om butikstyveri i Jem & Fix i Thisted.

Her havde en 25-årig lokal mand gjort sig til butikstyv, da han tog en lyskæde, et bitssæt, nogle batterier, en oplader og nogle kabler uden at betale. Det stjålne udgør en værdi på i alt 657 kr.

Manden blev opdaget i sit forehavende og tilbageholdt af butikkens personale. Politiet sendte en patrulje til stedet, der kunne kvittere med en sigtelse for butikstyveri.

Kl. 18:40 fik politiet endnu en anmeldelse om butikstyveri, denne gang i Jem & Fix i Nykøbing.

Her havde en mand og en kvinde indfundet sig i butikken og bedt om at få nogle varer refunderet. Da de to var blevet ekspederet og havde fået penge tilbage fra varerne, snuppede de en elektrisk kædesav, som de ikke havde tænkt sig at betale for.

- Vi har noget videoovervågning, vi skal have samlet op på, for noget kunne tyde på, at de effekter, de har forsøgt at returnere, kan være stjålet i Thisted-afdelingen og derefter indløst i Nykøbing, siger politikommissær Henrik Skriver Jensen.

Kl. 19:10 var den gal igen i Jem & Fix i Thisted. Her var den samme 25-årige lokale mand, der tidligere var på færde i butikken, i færd med at stjæle forskellige effekter.

- Han blev denne gang fundet i besiddelse af flere effekter, hvoraf nogle ser ud til at stamme fra et butikstyveri i en anden butik, så det er vi ved at se nærmere på, siger Henrik Skriver Jensen.

I anden omgang var manden gået efter lyskæder, en lommelygte, wi-fi udstyr, adaptere, lysfølere og en fjernbetjening, for hvilket han inkasserede endnu en sigtelse for butikstyveri.