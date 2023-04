Stenbjerg landingsplads genåbner med ny udstilling

STENBJERG:Så er forårssæsonen skudt i gang i Nationalpark Thy.

Udover det nye besøgshus ved Hanstholm Fyr har man renoveret Stenbjerg Landingsplads med en helt ny udstilling, som en del af projektet "Trædesten til naturen".

Trædesten til naturen

Projektet "Trædesten til naturen" er en stor del af, hvorfor man hos Nationalpark Thy har valgt nytænkte de forskellige besøgssteder i parken. Med forårssæsonen i gang og den nye renovering, så er der for alvor lagt i kakkelovnen til besøg.

- Der har været mange mennesker allerede, så det er gået godt. Man kan mærke her til påske, at der er væltet ind med folk, fortæller kommunikationsmedarbejder hos Nationalpark Thy, Niels Lind Larsen.

Stenbjerg Landingsplads før renoveringen. Foto: Nationalpark Thy

Før var Stenbjerg Landingsplads meget besøgsvenligt, men det er blevet mere åbent med den nye renovering. Over vinteren har man nemlig nedrevet en skillevæg, som skal give mere plads på landingspladsen.

- Lokalet virker en smule større nu, selvom vi har samme størrelse, fordi der er blevet fjernet en skillevæg, og så er det åbnet mere op. Nu går gæster ind til en skranke, hvor de kan få hjælp af vores frivillige, siger Niels Lind Larsen.

Der er nu også mulighed for at købe is og kaffe hos Stenbjerg Ladingplads.

Stenbjerg Landingsplads under renoveringen. Foto: Nationalpark Thy

Frivillige ildsjæle

Landingspladsen har de sidste 12 år været drivet af frivillige ildsjæle. Det er også dem, der har været med til at bestemme, hvordan den nye udstilling skulle se ud, fordi de står klar, hver dag, til at modtage gæster.

En af de frivillige er Steffen Paatz, der kommer fra Tyskland, men forelskede sig i Stenbjerg efter at have set "Olsen Banden i Jylland", og som modtager gæster ved landingspladsen i påsken.

Stenbjerg Landingsplads efter renoveringen. Foto: Nationalpark Thy

- Jeg er glad for hele renoveringen. Nu er der et større rum med masser af lysindfald og vores disk står mod døren, så det virker meget venligere nu, fortæller Steffen Paatz, der glæder sig til at modtage glade gæster både på både dansk og tysk.

Informationshuset ved Stenbjerg Landingsplads holder åbent hver dag mellem 12 og 16.