Skabte nordjysk baby-mekka: Nu opkaldes plads efter ham

SNEDSTED:I år er det 100 år siden, Theodor Malle kunne slå dørene op til det, der med tiden udviklede sig til et decideret babymekka, som for alvor satte Snedsted på Danmarkskortet

Nu opkalder byen en plads efter den driftige erhvervsmand. Det sker på jubilæumsdagen 13. maj 2022, hvor pladsen, der ligger på hjørnet af Vangsgade og Hovedgaden i Snedsted, bliver døbt Th. Malles Plads.

Theodor Malle blev udlært karetmager i 1922. Samme år åbnede han en købmandsforretning, som han senere supplerede med kulhandel og produktion af barnevogne.

Han byggede flere forretninger af betydelig størrelse, men mest markant det store barnevogns- og møbelmagasin som i dag er Babysam.

Theodor Malle havde dog interesse for andet og mere end barnevogne.

Ud over at være sognerådsmedlem og -formand i mange år, påtog han sig mange bestyrelsesposter i byen. Han arbejdede hårdt for, at Snedsted fik en moderne centralskole med realskole i 1959, selvom sognerådet blot ønskede at leve op til skoleloven af 1948 med mindst mulige omkostninger.

Skolen skulle give alle unge uanset social baggrund en chance for et bedre liv end de foregående generationer. Denne ambition kom til udtryk i et citat fra hans tale ved nedlæggelsen af grundstenen:

”Et barn, hvad enten det er født i et hjørne at stuen i en knippe halm eller i en guldseng, skal have den samme ret til undervisning og uddannelse.”

Det var også Theodor Malles fortjeneste, at Snedsted Varmeværk blev oprettet, og at Hovedgaden i den forbindelse blev renoveret til en forretningsgade af købstadsstandard. Det var dog ikke alle hans ideer, der vandt genklang.

Da Snedsted Elværk brændte, ville Theodor Malle nedlægge værket og overgå til vekselstrøm. Men især byens erhvervsdrivende var imod, hvorfor værket blev genopført. Efter få år måtte de samme modstandere dog indse, at det var en blind vej i forhold til udviklingen, og derfor blev elværket alligevel nedlagt.

Theodor Malle var dog også kendt som lidt af en social velgører, selvom det foregik i stilhed. Alle kunne købe på afbetaling hos Malle, uanset deres indkomstforhold. Hvis familiens budget ikke rakte til afdrag, tilbød Malle gerne, at gælden kunne betales af med arbejdstimer i butikken.