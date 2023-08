Tæt på orkan - men man tager den med knusende ro i Hanstholm

- Vi var tæt på at snuse til orkanstyrke på 32 meter i sekundet i stødene. Men vi landede på 31,4.

Og da det er en sommerstorm, så kan den ikke sammenlignes med vinterstorme som Malik, siger havnedirektør Søren Zohnesen, Hanstholm Havn.

Da Malik passerede, havde stormen kæmpebølger med. Og dengang blev ydermolen skadet. Det er der slet ikke tale om med denne storm, forklarer havnedirektøren.

Samtidig er vindretningen mere vestlig- nemlig vestnordvest, hvilket er fint for Hanstholm havn, hvor det især er nordvest, der kan give bekymring i havnen.

- Det er alligevel en usædvanlig storm at have om sommeren - både med styrken, og at den varer så længe, forklarer Søren Zohnesen.

Vindstyrke øges ikke

Sommerstormen har ikke givet anledning til ekstra arbejde inde i havnen. Og skibene har holdt sig i havn.

Den eneste, der trodsede vejret, var en lystsejler, der anløb havnen mandag aften. Det gik godt.

- De første prognoser sagde, at stormen ville tage ekstra fart i løbet af tirsdag. Men nu ser det ikke ud til, at vindstyrken øger. Vi forventer, at det vil blæse kraftig indtil i morgen, mens stormen stille og roligt tager af, siger havnedirektøren i Hanstholm.