To personer endte på sygehuset efter forsøg på at undgå rådyr

ØSTER JØLBY: To personer blev natten til fredag kørt til tjek på Viborg Sygehus, efter et trafikuheld syd for Øster Jølby.

Uheldet skete på Vestmorsvej omkring klokken 0:15

Føreren i bilen, der kører i nordlig retning, bliver overrasket over et rådyr, og for at undgå at ramme dyret, ender bilen i grøften, hvor den ramte et skilt.

Beredskabet fra stationen i Mors måtte hjælpe til, da fører og passager skulle ud af bilen. Begge blev efterfølgende kørt til tjek på Viborg Sygehus, men begge var sluppet fra uheldet uden alvorlige skader.

Der har de seneste dage været flere anmeldelser af påkørsel af vildt.

Stigning i antallet af påkørsler af skyldes, at dagene nu bliver kortere og mørkere, hvilket normalt resultere i flere uheld med vildt, der krydser vejene.