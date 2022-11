Lastbil væltede - hovedvej måtte spærres

VESLØS:Klokken 6.34 torsdag kom der melding om et trafikuheld på Aalborgvej mellem Østerild og Vesløs.

En lastbil med hænger var væltet, oplyser indsatsleder Nicolai Kanstrup fra Nordjyllands Beredskab.

Mens redningsmandskabet arbejdede på stedet, blev hovedvejen - rute 11 - spærret. Ved 7.30-tiden var det atter muligt at passere stedet.

- Vi valgte at spærre helt for at få plads til at arbejde. Der er åbnet for trafikken igen. Lastbilen er ikke flyttet men ligger i rabatten og spærrer ikke for trafikken, fortalte indsatslederen ved 7.40-tiden.

Beredskabet hjalp føreren af lastbilen ud og over i en ventende ambulance. Vedkommende skulle ikke være kommet noget alvorligt til.