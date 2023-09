Truede betjente, der ville blande sig i slagsmål

Der bliver flere slags hovedpiner at forholde sig til, når to mænd i tyverne lørdag morgen vågner op i detentionen i Holstebro.

Natten til lørdag blev de to anholdt efter et slagsmål uden for et værtshus på Rådhustorvet i Nykøbing, fortæller vagtchef Simon Skelkjær, Midt- og Vestjyllands Politi.

En patrulje fra Thisted måtte have assistance fra patruljen fra Skive for at få dæmpet gemytterne tilstrækkeligt, og det var endda ikke nok.

- Den ene af de to mænd truede blandt andet betjentene, siger vagtchefen.

De to mænd, som altså begge er i tyverne, kommer fra lokalområdet, men kom altså ikke hjem i egen seng, men blev derimod kørt til stationen i Holstebro, hvor de bliver afhørt og løsladt, når de har sovet rusen ud.

De er sigtet efter henholdsvis ordensbekendtgørelsen og restaurationsloven.