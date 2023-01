Uheld på Vilsundbroen - vej var spærret

THY-MORS:Rute 26 Vildsundvej blev spærret i begge retninger torsdag morgen efter et uheld på Vilsundbroen.

- Politi og redningsmandskab er på stedet, oplyste Vejdirektoratet umiddelbart efter uheldet.

Det skete omkring klokken 8.15 og skabte en del kø på begge sider af broen.

Lokalpolitiet i Thisted fortæller, at der var tale om et uheld med to implicerede biler. En af bilerne var blevet fjernet fra vejbanen. Oprydningsarbejdet var afsluttet ved ni-tiden, hvor spærringen af vejen kunne ophæves.

Der var tilkaldt ambulancer, men der skete kun materiel skade.