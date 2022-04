Undsluppet havørn fra Tyskland har slået sig ned i Nordjylland

NYKØBING-MORS:Nysgerrige gæster og medarbejdere i Jesperhus fik sig noget af et syn onsdag aften, da en stor hvidhovedet havørn fløj henover parken, hvor den landede i toppen af et træ.

Den syv år gamle han havørn har formentlig taget turen fra Lübeck i Tyskland, hvor en falkoner mangler en fugl, som passer på beskrivelsen på den, som befinder sig i Jesperhus.

- Det er meget usædvanligt, at de flyver så langt. De store fugle bliver gerne tæt på, men nu har det været godt vejr i påsken, og så kan de godt blive fristet til at flyve op i højderne og ramme noget termik, og så kommer de altså hurtigt langt væk, forklarer formand for Dansk Falkejagt Klub (DFK), Mona Lykke Jacobsen.

Hvidhoved amerikansk havørn

Om det er fuglen fra Tyskland, der er tale om, får de snart svar på i Jesperhus, hvor man er i gang med at indfange ørnen.

- Ørnen virker meget rolig og sidder bare og kigger sig omkring, så jeg håber det går nemt med at fange fuglen. Enten at den flyver direkte ned, når den ser falkonerhandsken, eller at den lader sig lokke af nogle stykker kylling, siger Mona Lykke Jacobsen.

- Det er med meget stor sandsynlighed den manglende fugl fra Tyskland, men når den bliver fanget ind, har den forhåbentlig en ring, vi kan aflæse, så vi er sikre, siger Mona Lykke Jacobsen.

Det er ikke første gang, at man oplever, at de store fugle tager sig en lang flyvetur. For nogle år siden havde en anden havørn fra Tyskland bevæget sig til Skagen.