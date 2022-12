Verdens største møllevinger på tur: Vi kommer nok til at fylde lidt

ØSTERILD:Det bliver en anelse besværligt for folk i lokalområdet at benytte Hjardemålvej mellem Hanstholm og Østerild de kommende dage.

For ikke at sige umuligt.

I hvert fald i formiddagstimerne.

Her skal verdens største møllevinger nemlig flyttes fra havnen i Hanstholm til testcentret i Østerild. I alt seks vinger; tre fra Vestas og tre fra Siemens.

- Vi kommer nok til at fylde lidt, medgiver disponent Gert Overgaard Madsen fra virksomheden Torben Rafn A/S, der er specialister i transporter ud over det normale.

Og det må man sige, at transporten af møllevingerne kommer til. Vestas-vingerne, som netop nu er verdens længste, måler 115,8 meter lange, mens vingerne fra Siemens ikke lader dem meget tilbage med en længde på 115 meter.

- Vingerne er lidt over seks meter brede, og vi kommer til at køre midt på vejen, oplyser Gert Overgaard Madsen.

De enorme møllevinger fra Vestas er søndag ved at blive losset fra det portugisiske skib "Bravewind", der ligger ved Nordsøkajen i Hanstholm. Mandag ankommer de tre vinger fra Siemens, og de følgende dage bliver de altså kørt til Østerild på dels 68 meter lange lastvognstog samt selvkørende blokvogne fra Nørresundby-virksomheden BMS, der ejer Torben Rafn A/S.

Transport af møllevinger Flytningen af seks møllevinger fra Hanstholm Havn til testcentret i Østerild foregår i formiddagstimerne mandag-torsdag.

Planen for flytningen er således:

Mandag kl. 09.00: Vestas-vinge på 115,8 meter flyttes på lastvognstog. Varighed cirka tre timer.

Tirsdag kl. 09.00: Vestas-vinge på 115,8 meter på lastvognstog samt Siemens-vinge på 115 meter på BMS-blokvogn flyttes i konvoj. Varighed cirka fire timer.

Onsdag kl. 09.00: Vestas-vinge på 115,8 meter på lastvognstog samt Siemens-vinge på 115 meter på blokvogn flyttes i konvoj. Varighed cirka fire timer.

Torsdag kl. 09.00: Siemens-vinge på 115,0 meter flyttes på blokvogn. Varighed cirka fire timer. Kilde: Torben Rafn A/S VIS MERE

BMS er også eksperter i at flytte store, tunge ting - f.eks. var det BMS, der satte den spektakulære flytning af Rubjerg Knude Fyr på skinner i oktober 2019.



Søndag formiddag valgte Gert Overgaard Madsen at informere om vingetransporterne i Facebook-gruppen "Det sker i Hanstholm", hvor beskeden er blevet godt modtaget og delt mange gange.

- Der er ikke nogen, der som sådan kræver, at vi informerer om det, men vi synes godt, vi kan være bekendt at fortælle om det, for der er trods alt nogen, der skal på arbejde, siger Gert Overgaard Madsen.