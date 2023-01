Vild uenighed om lille købmand: - Vi har ikke budt for lidt!

VESTERVIG:- Man kunne nemt have fået det indtryk, at vi havde budt hende for lidt for butikken. Det er ikke korrekt.

Det siger medlem af købmandsgruppen i Vestervig, Ole Bertelsen, i en kommentar til Rose Borcherts beskrivelse af hændelsesforløbet i forbindelse med gruppens arbejde om at købe Min Købmand-butikken i Vestervig, som Nordjyske netop har omtalt.

- Da hun melder ud, at hun vil lukke butikken, blev Preben Bjerre fra Vestervig Byfornyelse kontaktet af Rose Borcherts rådgiver. Han forespurgte, om byfornyelsen ville købe butikken, der ikke længere kunne køre rundt pga. de stigende energipriser. Vestervig Byfornyelse havde kun mulighed for at byde 250.000 kroner. Så kom vi ind i billedet. Vi seks personer i gruppen arbejdede for at beholde en købmandsbutik i byen, når hun nu ville lukke, fortæller Ole Bertelsen.

Han fortæller, at gruppemedlemmet Preben Bjerre atter blev kontaktet af rådgiveren på et senere tidspunkt.

- Han sagde, at vi skulle byde omkring 500.000 kroner, da butikken ikke er mere værd. Vi holdt efterfølgende et møde med Rose og Dagrofa og bestemmer os for at byde 550.000 kroner. Derudover siger vi, at hun må beholde ladestanderen og pengeautomaten udenfor butikken og beholde de 42.000 kroner i årlig indtægt herfra. Hun siger ingenting. Men senere meddeler hun os, at hun vil have 1,2 millioner kroner, fordelt på fire-fem punkter, bl.a. garage, butik og inventar, fortæller Ole Bertelsen.

Rose Borchert forklarede til Nordjyskes torsdagsudgave, at de 550.000 kroner er alt for lidt.

Hun medgiver dog, at de 850.000, hun har krævet for butikken, kun drejer sig om selve købmandsbygningen.

Købmandsgruppen og Købmand Rose Borchert kan ikke blive enige om en pris for bygningen. Arkivfoto: Peter Mørk

- Butikken ligger i Klostergade 33. Den er til salg. Garagen, som jeg senere har købt, ligger i Klostergade 35b. Den skal jeg have 200.000 kroner for. Derudover har jeg sagt, at de kan overtage mit varelager og inventaret, siger Rose Borchert, der gerne vil dele sit brev til arbejdsgruppen med Nordjyskes læsere.