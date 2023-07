Vingegaards forældre på plads i Paris: - Vi glæder os til at give ham et knus

HILLERSLEV/PARIS:Forventningens glæde frem mod afslutningen på årets Tour De France er mærkbar hos Karina og Claus Vingegaard Rasmussen.

Selvom deres søn, thybo og cykelkomet Jonas Vingegaard, fortsat var iført den gule trøje, da starten gik på 19. etape fredag eftermiddag, og han desuden stadig havde syv minutter og 35 sekunder ned til rivalen Tadej Pogacar på andenpladsen, så var de beskedne forældre endnu ikke klar til at erklære slaget vundet.

- Det kan jo også gå galt, han kan jo styrte. Så vi skal ikke sælge skindet, før vi er i Paris, siger Claus Vingegaard Rasmussen.

Men uanset, hvordan det ender på søndag, så har mor og far startet autocamperen og taget turen fra Hillerslev til Frankrig, hvor de siden starten af juli har fulgt Jonas Vingegaards imponerende præstationer og forhåbentlig kommer til at opleve ham øverst på skamlen på Champs Elysees.

- Vi glæder os til at se ham, give ham et knus og sige: "Det er fandme godt gået", siger den stolte far.

De befinder sig i øjeblikket i Disneyland Paris, hvor de nyder sommerferien, mens sønnen tørner ud på endnu en etape af verdens hårdeste cykelløb, der ser ud til at blive endnu en sprinteretape.

- Det er jo lidt det samme som tidligere år. Men i år, når vi går en tur i Paris, så ved de fleste danskere, vi møder på vejen, hvem vi er, siger Claus Vingegaard Rasmussen.

Opmærksomheden kommer heller ikke kun fra deres landsmænd i Paris, men også fra danske medier som TV 2 og Ekstra Bladet samt udenlandske medier fra Holland, England og USA. Alle har de været ude efter en kommentar fra forældrene, blandt andet det amerikanske medie NBC:

- Det var spændende at prøve. Jeg synes, vi lever godt med opmærksomheden fra medierne, som det er, siger Claus Vingegaard Rasmussen.

Ikke slut endnu

Forældreparret nyder varmen, oplevelserne og cykelløbet. Især 16. etape, hvor Jonas Vingegaard kørte en fænomenal enkeltstart og tog et forspring på et minut og 35 sekunder.

- Det første jeg tænkte var: "Hold nu kæft, han giver den gas". Så tænker man jo lidt, om han giver for meget gas, men det gik jo godt hele vejen, siger Claus Vingegaard Rasmussen, der dog ikke var nervøs under enkeltstarten:

- Det er mest Karina, der er det.

Sidste år kunne forældrene fejre Jonas Vingegaard ved hyldestfesten i Hillerslev, og selvom de ikke kan være hjemme i år, værdsætter Karina og Claus Vingegaard Rasmussen alligevel opbakningen:

- Selvfølgelig ville vi også gerne være hjemme, men vi kan jo ikke være begge steder, så vi blev enige om at tage til Paris i år, siger Claus Vingegaard Rasmussen.