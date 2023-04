Voldsom brand truede bygning med boliger

THISTED:Det var en voldsom brand i et skur, der søndag aften mødte brandfolkene fra Station Thisted, da de ankom til Vestergade i Thisted.

- Der var ild i et affaldsskur, hvor der også blev opbevaret cykler og knallerter, fortæller indsatsleder Mogens Hansen fra beredskabet.

Skuret var bygget op ad en bygning, som også huser en skoforretning samt boliger. Derfor gjaldt det om at være hurtige - og det lykkedes at få bugt med flammerne.

- Da brandbilerne kom frem, var det fuldstændigt overtændt. Men det er jo også, fordi det er en træbygning. I skuret stod også en knallert og motorcykel, og der var ild i deres tanke - som blev antændt, forklarer indsatslederen.

Sidst på aftenen er beredskabet i gang med efterslukningen.

- Og så går vi lejlighederne og forretningerne igennem én gang til for at være sikre på, at der ikke er noget som helst, siger Mogens Hansen.

Han oplyser desuden, at Midt- og Vestjyllands Politi tager sig af at finde ud af brandårsagen.