White Hawks forlænger med Brinkman

FREDERIKSHAVN: Frederikshavn White Hawks har forlænget kontrakten med Sebastian Brinkman, så klubben og den 25-årige forward nu har papir på hinanden til og med 2023/24-sæsonen.

Det meddeler klubben i en pressemeddelelse.

- Han er en vellidt spiller i truppen, hvor han er en af de rutinerede trods sin stadig unge alder. Han har allerede prøvet meget i sin karriere, og hans spil har udviklet sig yderligere i den hvide trøje. Sebastian er en dygtig og ishockeyintelligent spiller, der er vigtig for vores hold. Han går forrest og viser den rette attitude og indstilling til hver eneste træning og kamp, lyder det fra sportschef Kasper Kristensen.

Selv siger Sebastian Brinkman, at han har meget at bidrage med i White Hawks i de kommende halvanden sæsoner, som kontrakten løber:

-Jeg har det rigtig godt i Frederikshavn og glæder mig over den nye kontrakt, jeg har indgået med klubben. Det er et spændende projekt, vi har gang i med flere nye unge spillere i truppen, og jeg er rigtig godt tilfreds med at være en del af det. Jeg kan bidrage med min erfaring og samtidig udvikle mig yderligere som spiller, så jeg er godt tilfreds med, at min fremtid er på plads allerede, lyder det fra Sebastian Brinkman.

Sebastian Brinkman kom til Frederikshavn White Hawks i 2020 fra Aalborg Pirates, der er modstanderen, når Brinkman og holdkammeraterne 29. og 30. december runder 2022 af med to lokalbrag.