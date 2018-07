Thy Outdoor får nye ejere

THISTED: For Klaus og Tina Yde Pallesgaard går der lidt en drøm i opfyldelse, når de 1. august overtager forretningen Thy Outdoor, Brødrene Vestergaard på Sennelsvej i Thisted. De står begge som ejere af firmaet, men det bliver mest Klaus Pallesgaard, som man kommer til at møde forretningen. Han betegner sig selv som en ivrig lystfisker og jæger, og derfor var beslutningen forholdsvis let at træffe.

Butikken kommer til at fortsætte med at have udstyr til ridning, jagt og lystfiskeri, men der bliver droslet ned for varer som kanoer og kajakker samt udstyr til have og park.

Klaus Pallesgaard ved godt, hvad det er for en branche, han går ind i, da han tidligere har været ansat i 3,5 år hos Brødrene Vestergaard. Det ligger dog nogle år tilbage, da han de sidste fire år har været bilsælger hos Thisted Motor Compagni på Løvevej.

Navnet på forretningen bliver Thy Outdoor. Brødrene Vestergaard bliver slettet. Nyt logo kommer der også til, for hesten i logoet tilhører Peter Vestergaard, som fortsætter med sin virksomhed i kælderen, hvor han har et slibecenter.

- Så vi skal have lavet et nyt skilt, siger Klaus Pallesgaard, som fortæller, at der på nuværende tidspunkt er ansat 5-6 på fuld tid. Tre fortsætter i den nye virksomhed.

Ligesom sin bror har Lars Vestergaard heller ikke planer om at gå på pension. Han stifter nyt firma, hvor han tilbyder reparationer af sadler og omstopninger. Det bliver dog med base på Sydfyn, hvor han har købt en ejendom sammen med sin hustru.