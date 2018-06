Thy-Rock tager kort

THISTED: Der er nu solgt mere end 10.000 billetter til Thy Rock, som er Nordvestjyllands største musikfest.

Der er år flere nyskabelser:

- Vi har i år udstyret barerne med mulighed for at tage imod betalingskort. Det har været et stort ønske fra publikum, siger Hans Peter Jarl Madsen.

Han kan konstatere, at der bliver tryk på, når Thy Rock fredag slår dørene op for de mange flere gæster, som vil opleve nogle af dansk musiks største navne.

- Vi ligger 7-800 højere end sidste år på samme tid, og den fremgang glæder os. Blandt andet har to store firmaer, heraf et fra Løgstør, valgt os som sted til at holde deres sommerfest for personalet. Det betyder 400 ekstra alene fredag aften. Vi er stolte over, at også virksomheder og folk udefra synes, at vi leverer et godt produkt, fortæller Hans Peter Jarl Madsen, der er formand for Thy Rock.

Lørdag er der solgt flere end 1.000 billetter til spisningen i VIP teltet, hvor Hotel Hanstholm leverer maden.

Men der er også nyt på madfronten for alle andre gæster:

- Både Spisehuset Thy og Ismejeriet Thy er med i år ligesom vores legendariske tartelettelt også er på plads. Herudover er der en væld af andre muligheder med bedre mad end tidligere på pladsen, og her har vi også lyttet til vores publikum og håber selvfølgelig, at publikum kvitterer med at blive på pladsen hele dagen og ikke gå hjem for at spise, påpeger Hans Peter Jarl Madsen.

Thy Rocks 1.100 frivillige hjælpere arbejder i disse dage intenst på at blive færdige på pladsen til at tage imod de over 10.000 gæster og byde velkommen til blandt andre Rasmus Seebach, Thomas Helmig, AQUA, Johnny Madsen, Infernal, Christopher, Jacob Dinesen, Magtens Korridorer, Dizzy Mizz Lizzy, Bro, Michael Falch, Birthe Kjær, Hugo Helmig, Dodo & The Dodo´s, Kongsted, Saveus - og lokale Jonah Blacksmith, der spiller en sjælden lokal koncert.

Billetsalg på ticketmaster.dk samt ved indgangen indtil, der er udsolgt.