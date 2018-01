Thy-rytter nomineret som Årets Para-atlet

HUNDBORG: Dressurrytteren Susanne Jensby Sunesen fra Hundborg/Midtthy Rideklub er blandt de fem para-atleter, der er nomineret af Parasport Danmark som Årets Para-atlet i 2017, der modtager Pressalits Keep Living-pris på 40.000 kr.

Susanne Jensby Sunesen vandt på hesten CSK’s Que Faire guld i kür ved EM i paradressur i Göteborg med en fornem score på 77,125 procent, og ekvipagen var stærkt medvirkende til, at Danmark vandt guld i holdkonkurrencen.

De øvrige nominerede er atletikudøveren Daniel Wagner, Vejle Idrætsforening, dressurrytteren Stinna Tange Kaastrup, Middelfart Rodecenter, taekwondokæmperen Lisa Kjær Gjessing, Risskov Taekwondo Klub, og badmintonspilleren Cathrine Rosengren, Solrød Strand.

- Vi har uddelt Keep Living-prisen igennem 15 år, og jeg kan ikke huske, at vi har haft et stærkere felt af nominerede. Der er virkelig tale om atleter, der tilhører verdenseliten, og atleter - garvede PL-deltagere og kommende PL-debutanter - der allerede nu har fokus rettet mod de Paralympiske Lege i Tokyo i 2020, siger Michael Møllgaard Nielsen, der er elitechef i Parasport Danmark.

Prisen bliver uddelt torsdag 25. januar på Dokk1 i Aarhus.

Tidligere har Amalie Vinther modtaget prisen, og det var i 2014.