Thy-ryttere til VM i USA

THY: Både Susanne Jensby Sunesen (grad IV) og Line Munk Madsen (grad I) har arbejdet hårdt, siden guldmedaljerne blev hentet hjem ved DM, og udtagelsen til dette års VM i paradressur for hold foregik i juni måned.

- Men vi er bare så klar, siger Susanne Jensby Sunesen, som sammen med resten af holdet tager turen over Atlanten tirsdag, da de skal dyste om VM-medaljerne i Tryon i North Carolina i USA fra 18. - 22. september.

- Det bliver en kæmpe oplevelse, jeg har aldrig været i USA, siger Susanne Jensby Sunesen.

Allerede fredag begynder hestene den lange rejse, hvor går turen går via Vejle til Liège i Belgien. Derfra flyver de i specialdesignede bokse med flyselskabet Emirates - en tur der tager otte timer.

- I Liège kan de komme ud og strække benene lidt, men ja det bliver en lang tur for dem, siger Susanne Jensby Sunesen, som har hesten CSK’s Que Faire med.

Line Munk Madsen rider på Hønnerups Beebob.

Både Line Munk Madsen og Susanne Jensby Sunesen har haft optimale træningsforhold denne sommer. Det er jo en sommer, der har været varm, og er der noget, der er i North Carolina, så er det varmt.

- Der er 25-28 grader nu, så denne sommer har jo været perfekt. Vi har haft nogle gode betingelser, og jeg har trænet meget, mens det har været varmt, siger Susanne Jensby Sunesen.

Når de lander i USA har Susanne Jensby Sunesen og Line Munk Madsen en lille uge til at gøre sig klar, inden de skal til hest foran et stort publikum.

Susanne Jensby Sunesen er for anden gang med ved VM. EM og OL har hun været med til to gange, mens det for Line Munk Madsen er det første gang, hun skal deltage i VM.

- Det er også første gang, jeg flyver til et mesterskab, så det bliver vildt spændende. Det er jo et stort stævne, så det bliver meget nervepirrende, siger Line Munk Madsen.

Resten af det danske landshold består af Stinna Tange Kaastrup (grad II) og Horsebo Smarties og Caroline Cecilie Nielsen (grad III) på Davidoff.