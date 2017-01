Nicolaj Nicolajsen og hans to svigersønner - Andreas Poulsen og Jakob Stjernholm - har etablerer et mini-besøgscenter på gården, hvor der bl.a. er whiskysmagningsarrangementer. Foto: Bo Lehm

Flaskerne med den eksklusive drik er for tiden udsolgt, men et nyindrettet besøgscenter på gården Gyrup i Sønderhå giver mulighed for at smage