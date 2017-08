Thybo nomineret til Årets Økolog

VILLERSLEV: 18. august igangsætter Netto og Økologisk Landsforening en ny kampagne. I den forbindelse er otte medlemmer af Økologisk Landsforening blevet nomineret til Årets Økolog, og i blandt de nominerede er Trine Sund Kammersgaard fra Thy. Hendes øko-søer, fra landbruget ved navn "Trynen i jorden", bor i hytter året rundt, og de får derfor rig mulighed for at rode i jorden. Grisene fra Trine Sund Kammersgaards landbrug er også anbefalet af Dyrenes Beskyttelse.

Det er Netto, der står bag initiativet, da de gerne vil hylde de økologiske landmænd. De skriver, at det kræver is i maven at omlægge fra et traditionelt landbrug til økologisk, og landmændene risikere et større tab i omsætningen de første år.

Det bliver danskerne, som skal stemme om, hvem som skal vinde inde på det kommende kampagnesite. Gevinsten for at vinde Årets Økolog ligger på 100.000 kroner.