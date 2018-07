Thybo udtaget til Danmark Rundt

HILLERSLEV: Det danske professionelle kontinentalhold coloQuick fra Skive har netop udtaget seks ryttere til PostNord Danmark Rundt, og blandt dem er det 21-årige cykeltalent Jonas Vingegaard fra Hillerslev.

Allerede som 10-årig begyndte Jonas Vingegaard at drømme om at blive professionel cykelrytter. Det var på turene med sin far, at han fik smag for at køre stærkt på cykel. Det var et mindre tilfælde, at Jonas Vingegaard overhovedet fik startet i cykelklub. Det var netop etapeløbet rundt i Danmark, der blev startet på Jonas Vingegaards karriere som cykelrytter.

- Der var Post Danmark Rundt her i Thisted, hvor min far hev mig med, for at jeg skulle se det. Så prøvede jeg at cykle i en stand som Thy Cykle Ring havde sat op. De sagde jeg var god til at køre på den cykel, men jeg ved ikke, om det var noget, de bare sagde til alle, fortæller Jonas Vingegaard, der siden via cykelklubben i Aalborg og Odder Cykelklub i 2016 fik en kontrakt med coloQuick.

Talentet er også en del af det danske U23-landshold, og han skal næste gang forsvare de danske farver ved det store etapeløb Valle d´Aosta i Italien fra 11. -15. juli.

Starten på PostNord Danmark Rundt går 1. august i Aalborg og slutter 5. august på Frederiksberg. Med sig på turen rundt i Danmark har Jonas Vingegaard holdkammeraterne Emil Vinjebo, Rasmus Bøgh Wallin, Christian Moberg, Steffen Munk og juniorverdensmesteren Julius Johansen.