KØBENHAVN: Ældreminister Thyra Frank (LA) beklager og er ked af sin håndtering af de sager, der er kommet frem om hendes tid som forstander for plejehjemmet Lotte.

Hun gør det helt klart, at hun ikke har kopieret eller afskrevet en arbejdspladsvurdering, som meget af kritikken er gået på.

Det siger hun i en skriftlig kommentar til Ritzau.

- Jeg er ked af, hvis bemærkningerne om arbejdspladsvurderinger i min bog har givet indtryk af, at jeg ikke har taget arbejdsmiljøet på plejehjemmet Lotte alvorligt.

- Det har jeg naturligvis, for jeg har altid sat stor pris på medarbejderne og gået meget op i, at de har haft ordentlige forhold.

- Derfor må jeg også gøre det helt klart, at plejehjemmet Lottes arbejdspladsvurdering ikke er kopieret eller skrevet af fra andre, siger ældreministeren.

Det har ikke været muligt for Ritzau at stille uddybende spørgsmål til ældreministeren.

Hun reagerer på, at Socialdemokratiet og regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, har afkrævet mere konkrete svar fra hende.

De har efterlyst en "klar afstandtagen" fra den praksis, der var på plejehjemmet Lotte i hendes tid som forstander.

Medicin håndteret forkert

Kritikken har blandt andet gået på, at Frederiksberg Kommune i 2011 gav plejehjemmet anmærkninger for håndteringen af beboernes medicin. Dengang var Thyra Frank forstander.

Hidtil har hun ikke svaret på kritikken.

- Som forstander på plejehjemmet Lotte burde jeg naturligvis have haft større opmærksomhed på, at der blev rettet op på de forhold, som blev påpeget. Det beklager jeg, siger ældreministeren.

I januar krævede Folketingets to største partier en redegørelse fra ældreministeren.

Det krav kom på grund af sagen om, at Thyra Frank selv har beskrevet i en bog, hvordan hun som forstander kopierede lovpligtige arbejdspladsvurderinger fra et andet plejehjem.

Det har ikke været muligt for Ritzau at spørge til, hvorfor Thyra Frank skrev det i bogen, hvis det ikke passer.

Plejehjemmet havde flere penge

En anden og væsentlig del af kritikken er gået på, at plejehjemmet Lotte rådede over flere penge end andre plejehjem.

Thyra Franks mantra har ellers været, at der ikke er brug for flere penge til plejehjemmene, men bedre ledelse og mere værdighed.

Plejehjemmet Lottes budget var dog 20 procent højere end andre plejehjem i Frederiksberg Kommune. Udgifterne til mad var 50 procent højere end andre plejehjem i kommunen på grund af Lottes status som friplejehjem.

Ifølge KL brugte de danske kommuner sidste år 18,2 milliarder kroner på plejehjem og plejecentre. Skal de have samme økonomiske rammer som Lotte, skal der tilføres 4,5 milliarder kroner.

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har kritiseret, at det er let at drive et velfungerende plejehjem, når man har flere penge end andre plejehjem.

Det har ikke været muligt for Ritzau at spørge Thyra Frank til den del af kritikken.

/ritzau/