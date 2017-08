Thys natur har stor rolle i ny spillefilm

THY: Det er en kærlighedshistorie, med fokus på den mørke og farlige side af kærligheden, og med et ungt par, der venter deres første barn, i hovedrollerne.

Men i øvrigt kommer Thys natur til at spille en vigtig rolle en ny spillefilm, som skal optages i løbet af de kommende cirka 10 måneder - primært i Thy.

Det fortæller Gabriela Uweis, producer for filmen, som et lille københavnsk filmselskab, El Cine Production, står for.

Filmen, "Tågeblik", instrueres af Ivan Elmer med Martin la Cour som fotograf.

Martin la Cour flyttede for tre år siden fra København til Klitmøller. At handlingen i "Tågeblik" henlægges til Thy, og at naturen i Thy får en fremtrædende rolle, skyldes et tidligere samarbejde mellem Ivan Elmer og Martin la Cour, som optog en musikvideo mellem gamle bunkere i et bakket "månelandskab" i Thy.

- Det tre dage, jeg boede hos Martin i Thy, indså jeg, hvad de barke og poetiske omgivelser kan give. Lyset og horisonten er helt speciel, og jeg drømte mig væk i eventyr- og mareridtsforestillinger på én gang. Så jeg besluttede mig for at lade den utæmmede og rå natur være den tredje med- og modspiller i filmen, fortæller Ivan Elmer.

Filmen betegnes som en "kærligheds-thriller" - om de udfordringer som møder kærligheden, da den unge kvinder skifter karakter under graviditeten.