Ti dræbt under angreb på militærlejr i Kashmir

Fem indiske regeringssoldater, fire oprørere og en civil person er blevet dræbt ved et angreb på en militærlejr i den indiske del af Kashmir.

Mindst 11 andre blev såret ved angrebet, der skete lørdag, men som fortsatte med en belejring søndag i militærlejren i Sunjuwan nær Jammu, oplyser det indiske forsvarsministerium.

Angriberne trængte sig ind på området og forskansede sig i et boligområde. Det var søndag ikke klart, hvorvidt de var nedkæmpet.

Næsten 50.000 mennesker er blevet dræbt, siden militante grupper i Kashmir i 1989 begyndte et oprør mod Indiens tilstedeværelse i delstaten.

Indien kontrollerer to tredjedele af Kashmir, hvor det store flertal er muslimer- både på pakistansk og indisk side.

Indien har udstationeret omkring 500.000 soldater i Kashmir og anklager Pakistan for at støtte oprørerne, hvilket de pakistanske myndigheder nægter.

Striden om Kashmir har udløst tre krige mellem Indien og Pakistan, der begge er atommagter - den første i 1947 og de to næste i 1965 og 1999.

Kashmir har været splittet mellem Indien og Pakistan, siden de opnåede uafhængighed af Storbritannien i 1947.

Titusindvis af mennesker, først og fremmest civile, er blevet dræbt under de militante gruppers oprør.

Lørdagens angreb fandt sted 18 år efter et lignende oprør på basen i 2003, hvor 12 soldater blev dræbt.

Den indiske regering beskylder Pakistan for at støtte de militante oprørere og sende bevæbnede militante ind over grænsen for at angribe de udstationerede indiske soldater der.

