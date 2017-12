Ti er dræbt under angreb på koptisk kirke i Kairo

Mindst ti personer er dræbt under et angreb på en koptisk kirke i udkanten af Kairo. Det oplyser Egyptens sundhedsministerium.

Det var en bevæbnet mand, der åbnede ild mod den kristne koptiske kirke i distriktet Helwan i den sydlige udkant af Kairo.

Forinden oplyste kilder i politiet, at to betjente var dræbt under skyderiet.

Angriberen er blevet skudt og dræbt, siger en talsmand for politistyrken.

Ifølge talsmanden leder man efter en mulig medgerningsmand.

En video optaget med mobiltelefon viser, at den skæggede angriber er iført en stor ammunitionsvest og ligger næsten livløs på gaden, mens folk forsøger at holde ham i armene og binde hans hænder sammen.

Islamisk Stat har stået bag snesevis af drab på koptere i Egypten. Der er brugt bomber mod kirker og skudt mod folkemængder.

De kristne koptere udgør 10 procent af Egyptens 93 millioner indbyggere. Det er den største religiøse minoritet i den arabiske region.

/ritzau/AFP