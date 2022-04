Ti praktikanter beskylder DR-radiovært for grov adfærd

Skældud, overfusninger og nedladende bemærkninger har været en del af hverdagen for en række praktikanter på radioprogrammet "Bagklog".

Her skulle værten gennem en årrække have udsat især yngre praktikanter for grænseoverskridende adfærd.

Det skriver 24syv. Radiostationen 24syv har talt med 12 personer, der var praktikanter på "Bagklog" mellem 2016 og 2022.

Ti af dem fortæller om en hverdagen med skældud, vredesudbrud og en hård tone fra DR-værten. Der er ikke tale om krænkelser af seksuel karakter.

En nu tidligere praktikant har oplevet, at værten har haft svært ved at styre sit temperament over for hende, at han har råbt ad hende og kaldt hende dum, mens andre kolleger var i nærheden.

I februar i år fik hun ifølge 24syv afbrudt sin praktik og har siden opsøgt psykologhjælp, som DR har betalt.

Radioværten - Esben Kjær - har ikke ønsket at udtale sig til 24syv om sagen, men i et opslag på Facebook undskylder han for sin opførsel.

- Det er et kollegialt svigt fra mig. Praktikanterne er her for at lære. Det har jeg bestræbt mig på, at de har gjort. Men det har vist sig at være sket på en måde, hvor skaden har været større end gavnen.

- Det er jeg dybt ulykkelig over. Jeg undskylder overfor jer, der er berørt. I havde fortjent bedre, skriver han.

Værten siger samtidig, at han har en anden oplevelse af nogle af de konkrete episoder, men at det ikke ændrer på, at det er hans ansvar.

Ifølge Esben Kjær blev der for måneder siden indført nogle foranstaltninger, som skal sikre, at der ikke sker lignende fremover.

Også DR's ledende redaktionschef for Kultur, Musik og Debat, Gustav Lützhøft, anerkender, at der i de pågældende tilfælde kan have været tale om krænkende adfærd fra radioværten.

De beretninger, han har fået af praktikanter på programmet, "falder uden for vores adfærdskodeks", siger han til 24syv. I det kodeks står blandt andet, at ansatte skal behandles om omtales med respekt.

/ritzau/