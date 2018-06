Tibetaner i Sverige fængsles for Kina-spionage mod tibetanere

En 49-årig mand er fredag dømt i Sverige for spionage mod tibetanere på vegne af Kina. Manden straffes med et år og ti måneders fængsel.

Manden udspionerede tibetanere i Stockholm og andre steder i Sverige. Han solgte oplysningerne videre til Kina.

Informationerne har handlet om personlige forhold, boligforhold og rejser.

Kina skulle kunne benytte sådanne oplysninger til at lægge pres på familiemedlemmer i Tibet, siger retsformand Daniel Eriksson til nyhedsbureauet TT.

Den dømte har selv tibetanske rødder. Han blev dømt i Södertörns tingsrätt for grov og ulovlig efterretningsvirksomhed.

Det er ifølge retten bevist, at den 49-årige indsamlede oplysninger om tibetanere i hovedstaden og andre steder i landet.

Disse oplysninger videregav han til kinesiske efterretningskilder, og han modtog betaling for arbejdet.

Ifølge retten medførte det en "betydelig risiko for personer af tibetansk herkomst i Sverige, men også for deres familiemedlemmer i Tibet".

"Opdragsgiveren Kina er en totalitær stormagt med store ressourcer, som delvist anvendes med det formål at undertrykke Tibet og tibetanerne".

Det er fastslået, at manden var bevidst om, hvis ærinde han gik, når han indsamlede og solgte oplysninger om sine landsmænd.

Han har blandt andet over en længere periode haft møder med kinesiske efterretningsfolk.

- Det taler for, at han forstod, hvad han gjorde, da han modtog betaling for oplysningerne, siger Daniel Eriksson.

Manden har mødt kinesiske efterretningsfolk i Polen.

Tibet, som blev indlemmet i Kina i 1950'erne, var tidligere en uafhængig stat.

/ritzau/TT