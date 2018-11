Tidligere AaB-angriber scorede sit første mål for nyt hold

FODBOLD: I sin femte kamp for Groningen lykkedes det fredag Jannik Pohl at score sit første mål i Æresdivisionen efter skiftet fra AaB.

I slutningen af sommerens transfervindue forlod 22-årige Jannik Pohl nordjyderne til fordel for en treårig kontrakt med den hollandske klub.

Her har han endnu ikke spillet en hel kamp, men han har fået spilletid i fem ligaopgør.

Fredag vandt Groningen 4-2 ude over Excelsior i den bedste hollandske række, og her fik Pohl så scoret sit første mål for Groningen.

Danskeren blev sendt på banen i det 73. minut, og to minutter senere slog han til ved stillingen 3-2 til gæsterne.

Deyoraiso Zeefuik sendte bolden ind i feltet, og her var Jannik Pohl fulgt med frem og sendte fra tæt hold bolden i mål.

Sejren var tiltrængt for Groningen i bunden af rækken. Klubben nåede op på syv point efter 11 kampe og er næstsidst.

/ritzau/