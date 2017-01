ESBJERG: Team Esbjergs håndbolddamer skifter fra næste sæson en tidligere topspiller ud med en anden på posten som assistenttræner.

Fra sommer skal den mangeårige landsholdsspiller Jesper Jensen være assistent for Esbjerg-træner Lars Frederiksens mesterhold. Jesper Jensen skal erstatte Lars Krogh Jeppesen i rollen som assistenttræner. Det meddeler Team Esbjerg i en pressemeddelelse.

Sportschef Thomas Hylle er glad for, at det er lykkedes at erstatte Lars Krogh Jeppesen med et i klubben kendt ansigt.

- Han kommer med nye impulser og nye ideer fra sit virke på højt niveau som både spiller og træner. Jesper er en kapacitet, han bor i byen, og han har gennem årene færdedes meget i klubben og kender forholdene, siger Thomas Hylle.

Erfaring fra Aalborg

Som træner har Jesper Jensen erfaring fra cheftrænerjob hos Vejens håndbolddamer og Aalborgs håndboldherrer. Han blev fyret hos sidstnævnte i marts 2016 efter svigtende resultater.

I Esbjerg håber han at kunne arbejde med et hold, som også i fremtiden vil være med i den absolutte top af dansk håndbold.

- Jeg kommer med ny energi og erfaring fra højeste niveau som både spiller og træner, og sammen håber jeg, vi kan skabe et træningsmiljø, der kan tiltrække de bedste spillere i Norden til klubben, siger Jesper Jensen.

39-årige Jesper Jensen spillede som aktiv i Esbjerg frem til år 2000, hvorefter han skiftede til Skjern Håndbold. Han blev et ikon med 13 sæsoner i den grønne trøje.

I perioden fra 2001 til 2011 spillede han på herrelandsholdet, med hvem han vandt europamesterskabet i 2008.

/ritzau/