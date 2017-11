Tidligere børnehjemsbarn får ikke erstatning for overgreb

KØBENHAVN: En tidligere beboer på børnehjemmet Godhavn i Nordsjælland får ikke erstatning for de overgreb, han var udsat for som barn.

Det har Østre Landsret afgjort tirsdag.

Den nu 67-årige Poul Erik Rasmussen var anbragt på drengehjemmet i Tisvildeleje fra 1962 til 1965. Her blev han angiveligt udsat for systematiske overgreb som lussinger, tæv og medicinske forsøg.

Landsretten har nu afgjort, at den tidligere beboer på børnehjemmet ikke skal have erstatning fra Socialministeriet for overgrebene i 1960’erne. For sagen er forældet, lyder dommen.

/ritzau/