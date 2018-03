Tidligere brexit-aktivist: Regler blev brudt i valgkamp

En tidligere politisk aktivist, som støttede EU-modstandere i Storbritannien op til brexit-folkeafstemningen, beskylder nu sin egen lejr for at have brudt reglerne for, hvor mange penge, der måtte anvendes.

Shahmir Sanni, som er en tidligere frivillig hos gruppen Stem Os Ud, siger til tv-kanalen Channel 4, at hans gruppe donerede 625.000 pund (5,3 millioner kroner) til en anden kampagnegruppe, BeLeave, hos EU-modstanderne.

Det var et brud på gældende regler om samarbejde mellem grupperne.

- De brugte reelt BeLeave til at bryde reglerne om det maksimale forbrug af penge, og det var ikke noget lille beløb, siger Sanni.

Han hævder, at hele transaktionen var koordineret, hvilket betyder, at kampagnen for næsten to år siden var i strid med loven.

Den britiske udenrigsminister, Boris Johnson, som var en af de mest fremtrædende skikkelser i lejren med EU-modstandere, kalder beskyldningerne for "latterlige".

- EU-modstanderne vandt en retfærdig og klar sejr - og den var legal. Vi forlader EU om et år, skriver Johnson på Twitter.

En talskvinde for valgkommissionen siger, at flere sager er ved at blive undersøgt, og at valgkommissionen ikke vil kommentere sager, der ikke er afsluttet.

Lederen af arbejderpartiet Labour, Jeremy Corbyn, afskedigede fredag sin skyggeminister for Nordirland, Owen Smith, efter at denne havde opfordret til endnu en folkeafstemning om brexit. Fyringen afspejler den dybe splittelse om spørgsmålet i partiet.

/ritzau/Reuters