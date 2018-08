Tidligere Daily Show-vært besøger Danmark til oktober

Den legendariske tv-vært Jon Stewart besøger Danmark til oktober.

Han holder sammen med komikerkollegaen Dave Chappelle et fælles standupshow lørdag 13. oktober i Royal Arena i København. Det skriver arrangøren, Live Nation Danmark, i en pressemeddelelse.

De to komikere indledte deres samarbejde i 2017, da Jon Stewart uanmeldt dukkede op under et Dave Chappelle-show i Radio City Music Hall i New York.

Duoen har allerede optrådt flere steder i USA. Men det er første gang, at de har annonceret fælles shows i Europa.

Jon Stewart stoppede i 2015 som vært på det populære tv-program "The Daily Show" efter at have siddet i værtsstolen i 16 år.

Siden sin afsked er den 55-årige vært og komiker dukket op enkelte steder. Blandt andet i juni i år, hvor han dukkede op i tv-programmet "The Late Show".

Undervejs i showet er værten, Stephen Colbert, i gang med at tale om Donald Trump, da Jon Stewart uventet stikker hovedet frem fra under skrivebordet med ordene:

- Er du okay, ven?

Overdøvet af hujen og klapsalver fra publikum overtager komikeren værtsstolen med en kommentar til USA's præsident.

- Vi kan tydeligvis ikke forhandle eller beskæmme dig til anstændighed, men der er et sted, hvor jeg sætter grænsen: Jeg vil ikke tillade dig eller dine sykofanter at vende din grusomhed til dyder, siger han.

På scenen i Royal Arena i København får Jon Stewart følgeskab af den 45-årige komiker Dave Chappelle.

I begyndelsen af 00'erne var han en af USA's hotteste komikere. Han havde stor succes med sit show "Chappelles show". Men stoppede efter to sæsoner.

Efter en årrække uden for mediernes søgelys fik komikeren tidligere i år et comeback med to standupshows for Netflix, "Equanimity" og "The Bird Revelation".

Billetsalget til duoens show i Royal Arena starter 31. august via Live Nation og Ticketmaster.

