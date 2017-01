Würtz: Ikke et <BR>overraskende valg

Han debuterede på A-landsholdet i en testkamp mod Sydkorea i 2009 og fik i alt fire landskampe under træner Morten Olsen.

- På den baggrund har jeg valgt at indstille min professionelle fodboldkarriere og stoppe, inden mine skadesproblemer bliver værre, uddyber Jessen.

- Det (fysiske udfordringer, red.) har også gjort, at jeg ikke har været tilfreds med mine præstationer. Det er jeg selvfølgelig ked af. Jeg må desværre erkende, at kroppen ikke længere rækker til fodbold på professionelt plan.

Han kom til Esbjerg i 2015, men har haft svært ved at spille sig på holdet.

- Jeg har gennem længere tid haft fysiske udfordringer, hvor især den ankelskade, jeg pådrog mig i Tyskland, har gjort, at jeg aldrig kom 100 procent tilbage, og derfor ikke har kunnet præstere optimalt, siger Leon Jessen.

Efter en karriere, der tog fart i FC Midtjylland og siden førte ham forbi tyske Kaiserslautern, har Jessen valgt at sige stop i en alder af 30 år.

ESBJERG: Fredag meddelte superligaklubben Esbjerg, at den var kommet frem til at ophæve kontrakten med den tidligere venstreback på landsholdet Leon Jessen efter gensidig aftale.

Leon Jessen har i en alder af 30 år valgt at indstille karrieren på grund af fysiske udfordringer

