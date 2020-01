Tidligere efterskoleforstander i retten netop nu: Nægter sig skyldig i 21 forhold mod 15 drenge

HOLSTEBRO:En 61-årige tidligere forstander på Blidstrup Efterskole sidder netop nu på anklagebænken i retten i Holstebro.

Den tidligere forstander er tiltalt for vold og blufærdighedskrænkelse overfor en række tidligere elever på efterskolen på Mors. I alt anklages han for 21 forhold, der skal være gået ud over 15 forurettede elever. Der er i alle tilfælde tale om drenge. To af dem gik på skolen i skoleåret 2014-2015, to af dem i 2016-2017, tre af dem i 2017-2018 og ni i skoleåret 2018-2019. En af drengene har gået på efterskolen i to af skoleårene.

Volden skal ifølge anklageren have bestået i, at forstanderen i en række tilfælde har ”talt ribben” på drengene med sine knoer. Han skal også have trukket drenge voldsomt ud af sengen, så de har slået sig på gulvet, når de ikke ville stå op om morgenen.

Blufærdighedskrænkelsen skal efter anklagerens påstand have bestået i en række nærgående udspørgninger om intime forhold. Således skal den tiltalte have spurgt drengene, om de havde haft sex med deres kærester, om hvordan det var foregået, og om de havde prøvet at onanere i et kondom. Med den tilføjelse, at hvis de ikke havde, skulle han nok hjælpe dem med det.

Den forhenværende forstander har her til formiddag afgivet forklaring i retten. Her afviste han samtlige anklagepunkter. Han forklarede, at han tog samtaler med elever af hankøn, når de havde overtrådt skolens forbud mod at have sex på skolens område. Når han spurgte til, om drengene havde haft sex med deres kærester, var det for at få en fornemmelse af, hvor seriøse forhold der var tale om. Og han afviste at have udfrittet dem om detaljer eller brugt upassende sprogbrug, ligesom han fastslog, at han ikke har tilbudt hjælp til onani.

Til anklagen for vold forklarede den tiltalte, at der var tale om en fysisk kontakt, som både drengene og lærerpersonalet fandt naturlig og satte pris på. At ”tælle ribben” var ifølge den forhenværende forstander en måde at kilde på med flad hånd.

Sagen fortsætter tirsdag eftermiddag, hvor de første af de 15 drenge bliver ført som vidner i retten. Der er desuden berammet retsmøder onsdag og fredag, og på mandag ventes procedurer og domsafsigelse.

Forstanderen fratrådte i juni 2019 efter forældreklager. I retten forklarede han, at han valgte selv at fratræde af hensyn til skolen, der ”ikke kunne leve med, at forstanderen var blevet politianmeldt”. Dog valgte skolens bestyrelse efterfølgende at bortvise forstanderen.