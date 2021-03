KØBENHAVN:Tidligere fodboldspiller og tv-vært Tommy Troelsen er død efter længere tids sygdom. Det skriver Vejle Amts Folkeblad på sin hjemmeside.

Han blev 80 år.

Troelsen var med på det danske hold, der vandt OL-sølv i 1960 i Rom.

I alt blev det til 16 kampe på det danske A-landshold foruden en række kampe for B- og ungdomslandsholdene, mens hele klubkarrieren blev tilbragt i Vejle.

Her nåede manden, der oprindeligt var fra Nykøbing Mors, 130 mål i 257 kampe og blev lidt af et klubikon. Han var også med til at vinde det danske mesterskab i 1958 samt pokaltitlen to år i træk og flere andre medaljer.

I en alder af bare 28 år stoppede han sin aktive karriere og gik i stedet trænervejen.

Han var fra 1975 og tre år frem ansat som U21-landstræner, hvor han blandt andre fik de senere landsholdsprofiler Preben Elkjær, Søren Lerby og Frank Arnesen under vingerne.

Han rykkede siden over i mediebranchen og blev et fast indslag på mange danskeres fjernsyn.

Som vært på programmerne "Sportslørdag" og "Tipslørdag" var han i mange år synonym med topfodbold i tv om lørdagen, og han var kendt for sine saglige og kontante fodboldanalyser.

Humor, kvikke bemærkninger og en let genkendelig jysk dialekt var blandt ingredienserne i Troelsens karakteristiske fremtoning.

I 1999 skiftede han tv-kanal og blev ansat af DK4. Her var han vært på programmerne "Sportsquiz" og " Tommy's Corner", inden han gik på pension i 2005.

Sammen med hustruen Jonna blev han i første omgang boende på Frederiksberg, efter at tv-karrieren var slut.

To sønner og fem børnebørn trak dog parret tilbage til Vejle, og Tommy Troelsen var en trofast gæst, når hans tidligere hold spillede kampe på hjemmebane.

Han var også medlem af Vejle Boldklubs seniorklub og mødte flittigt op til klubbens møder, skrev Vejle i forbindelse med hans 80-års fødselsdag 10. juli sidste år.

/ritzau/