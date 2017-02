BRØNDERSLEV: - Jeg er da rigtigt bekymret for, om andre forældre nu vil være interesserede i lade sig vælge til en skolebestyrelse, hvor man kan blive mødt med et mistillidsvotum, hvis man bruger sin ytringsfrihed. Det er et dårligt signal og klæder ikke bestyrelsen, siger Morten Nørgaard Hald.

Han var formand for skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen fra 2010 til 2014 og dermed forgænger til den nu væltede formand Brian Lentz, der onsdag på et dramatisk bestyrelsesmøde blev bedt om at forlade posten som formand.

Mistilliden til hans fortsatte virke som formand blev, efter Nordjyskes oplysninger, fremsat af en medarbejderrepræsentant og bakket op af en enig bestyrelse.

Besparelser og ytringsfrihed

- Brian Lentz tog i efteråret 2016 initiativ til at oprette en facebookgruppe "Privatskole i Brønderslev by?" - bemærk spørgsmålstegnet. Gruppen blev etableret som et opråb til, hvordan der kan sikres, at skolerne ikke udsættes for fortsatte besparelser. Gruppen har i skrivende stund 178 medlemmer, og Brian Lentz har ikke gjort sig til talsmand for at etablere en privatskole, men udelukkende at drøfte dette? Dette ligger indenfor ytringsfriheden - også for en skolebestyrelsesformand, og det gør på ingen måde Brian Lentz inhabil, som jeg forstår det, mener Morten Nørgaard Hald.

- I min tid som formand var der mange højlydte diskussioner, hvor forskellige meninger kom til orde - herunder etablering af friskoler; men aldrig med det resultat, at jeg eller andre bestyrelsesmedlemmer blev mødt af et mistillidsvotum. Der bør være højt til loftet i en skolebestyrelse, mener Morten Nørgaard Hald.

Et dårligt signal

- Selv om det er bestyrelsens ret at konstituere sig med en ny formand, så syntes jeg det er dårligt signal ud til evt. kommende skolebestyrelsesmedlemmer, når Brian Lentz fortæller, at lærerrepræsentanterne også ønsker at smide et forældrevalgt medlem ud af bestyrelsen. Tænk, hvis de forældrevalgte medlemmer gav samme ultimatum til personalerepræsentanterne? Hvor er vi så henne, spørger Morten Nørgaard Hald.

- Hvis det ikke er den skjulte dagsorden, at fremtidige forældrerepræsentanter også skal være medlem af Danmarks Lærerforening, så må lærergruppen sænke paraderne og prædike samarbejde sammen med den øvrige bestyrelse. Den bedste måde at argumentere for, hvorfor at børnene fortsat skal vælge folkeskolen og ikke en privatskole, må være at vise demokratisk adfærd og have højt til loftet, når man diskuterer, siger Morten Nørgaard Hald, der stadig har to børn gående på Hedegårdsskolen.

Han ønsker dog ikke igen at gå ind i det konkrete arbejde i bestyrelsen.

Ud over at have to børn på skolen, er Morten Nørgaard Hald aktiv i partiet Venstre, og på spørgsmålet, om der er ved at gå ideologi i Lentz-sagen, så den handler om folkeskole contra friskole / privatskole siger han:

- Den her sag er ikke om for eller imod privatskoler. Det handler om, at det ikke er i orden at bede en formand om at gå, fordi han har brugt sin ytringsfrihed med facebookgruppen "Privatskole i Brønderslev by?", understreger Morten Nørgaard Hald.