Tidligere Hobro-spillere træner med i Vejgaard

FODBOLD: Vejgaard Boldspilklub er godt i gang med forberedelserne til den kommende sæson i 2. division, og måske får oprykkerne hjælp fra et par tidligere Hobro-spillere.

Både målmanden Nicolaj Jørgensen, der også har en fortid i AaB, og forsvarsspilleren Honoré Kalala træner med.

- For Nicolaj handler det mest om at holde sig i gang. Jeg tror, han leder efter en kontrakt et sted, og i Vejgaard er vi jo glade amatører. Vi har også to målmænd, vi er glade for, men vi må se, hvad der sker.

- Honoré er en rigtig dygtig midtstopper, og han kunne nok sagtens bidrage med noget her, lyder det fra Vejgaard-træner Christian Flindt Bjerg.

En enkelt forstærkning har Vejgaard allerede fået, idet Johan Ejsing er kommet til fra AaB.

- Han har gjort det rigtig godt på AaB’s Danmarksseriehold i flere år, og det var faktisk den spiller, jeg allerhelst ville have, så ham er jeg rigtig glad for, siger Christian Flindt Bjerg.