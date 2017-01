FREDERIKSHAVN: "KASIK - storytelling & sustainability" hedder det nystiftede firma, der har til huse i Søndergade 67C, tæt på Frederikshavns centrum.

Herfra vil pressefotograf Ulrik Bang og journalist Pia Christensen Bang tilbyde blandt andre virksomheder, uddannelsesinstitutioner og organisationer hjælp til at få budskaberne til at trænge igennem til de ønskede modtagere.

- Vi kan både skrive en pressemeddelelse, lave et profilmagasin eller en videokampagne til sociale medier. Men vi kan også eksempelvis rådgive om intern kommunikation i en virksomhed, eller vi kan undervise i brug af både smartphone og professionelle kameraer til at fortælle historier, fortæller Ulrik Bang.

Parret arbejdede begge på NORDJYSKE Medier i Frederikshavn, da de i 2005 greb muligheden for at flytte til Grønlands hovedstad Nuuk. Her har de boet i 11 år, indtil de i slutningen af 2016 valgte at vende tilbage til Frederikshavn.

I Grønland opbyggede Ulrik Bang sin virksomhed BANG.GL, hvor han ud over traditionelle stillfotos også videreudviklede sine færdigheder indenfor produktion af tv, video og film, ligesom han de senere år også har arbejdet professionelt med droner.

Det firma vil han fortsat drive. Pia Christensen Bang var først nyhedschef på den nationale radio- og tv-kanal KNR, inden hun blev kommunikationschef hos flyselskabet Air Greenland, hvor hun for alvor specialiserede sig i strategisk kommunikation.

De seneste par år har hun også været selvstændig, både inden for kommunikationsfaget og inden for virksomheders arbejde med samfundsansvar og bæredygtig udvikling, også kaldet Corporate Social Responsibility, CSR. Dette område udgør det andet "ben" i KASIK - storytelling & sustainability.

- Sammen er vi stærke, når det gælder projektstyring af for eksempel kampagner eller andre større opgaver. Vi supplerer hinanden godt med vores kompetencer og kan levere totalløsninger, også i samarbejde med blandt andre grafikere, teknikere, lyddesignere og så videre, siger Ulrik Bang.

- Vi vil gerne hjælpe vores kunder til at få deres budskaber igennem - uanset om det er til kolleger, kunder eller til offentligheden. For os handler kommunikation nemlig ikke om det, der bliver sagt men om det, der bliver hørt. Derfor arbejder vi meget med de enkelte kunders målgrupper, budskaber og kanaler, supplerer Pia Christensen Bang.

Parret brænder desuden for at undervise i deres fag, og de tilbyder eksempelvis uddannelsesinstitutioner at undervise eleverne i for eksempel regler og etik på sociale medier.

Andre tænkelige kunder kunne være virksomheder, der vil lære at lave korte videoer til deres hjemmeside eller vil opbygge et krisekommunikationsberedskab.